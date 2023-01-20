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«Это обоюдно». Российский лыжник объяснил, почему не общался с иностранцами на Кубке мира

«Это обоюдно». Российский лыжник объяснил, почему не общался с иностранцами на Кубке мира
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Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев рассказал, из-за чего не сложилось общение с инрстранными спортсменами.

«Даже до февраля 2022-го ни с кем из иностранцев особо не общался. Только на уровне привет-пока. Это обоюдно. Возможно, нас останавливал языковой барьер, поскольку я не могу сказать, что хорошо говорю по-английски. При этом понимаю всё. Ну и во время соревнований не до общения, на самом деле. После финиша ты общаешься только со своей командой. Те же норвежцы тоже между собой говорят.

С Клебо ни разу не общался. С Эриком Вальнесом – да, перекидывались короткими фразами, а с Йоханнесом не обменялись ни одним словом. Ну только на награждениях на Кубке мира в Руке и на Олимпиаде в Пекине руки пожимали и поздравляли друг друга, но это не общение» — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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