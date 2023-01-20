Вальнес выиграл спринт на чемпионате Норвегии в Йовике

Олимпийский чемпион 2022 года и чемпион мира 2021 года в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес одержал победу в финале спринта свободным стилем на проходящем в эти дни в Йовике чемпионате Норвегии.
Второе место досталось Эвену Нортугу. Бронзу завоевал чемпион мира в эстафете Пол Голберг.
Чемпионат Норвегии по лыжным гонкам проходит с 19 по 22 января.
Лидером общего зачёта Кубка мира у мужчин является пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. У женщин лидирует также представительница Норвегии Тириль Уднес Венг.
Ближайший, восьмой этап Кубка мира пройдёт 21-22 января в Ливиньо (Италия).
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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