Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: Карлссон лидирует, Тириль Венг — вторая

В Ле Рус (Франция) завершилась женская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала чемпионка мира Эбба Андерссон из Швеции.



Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом:

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 686.

2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 683.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) — 676.

4. Джессика Диггинс (США) — 625.

5. Катарина Хенниг (Германия) — 620.

6. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 618.

7. Хейди Венг (Норвегия) — 579.

8. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 544.

9. Рози Бреннен (США) — 538.

10. Эбба Андерсон (Швеция) — 494.