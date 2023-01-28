Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: Карлссон лидирует, Тириль Венг — вторая
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В Ле Рус (Франция) завершилась женская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала чемпионка мира Эбба Андерссон из Швеции.
Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом:
Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 686.
2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 683.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) — 676.
4. Джессика Диггинс (США) — 625.
5. Катарина Хенниг (Германия) — 620.
6. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 618.
7. Хейди Венг (Норвегия) — 579.
8. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 544.
9. Рози Бреннен (США) — 538.
10. Эбба Андерсон (Швеция) — 494.
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