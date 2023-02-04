Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует с отрывом

На 10-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия) завершился женский коньковый спринт. Лучший результат показала представительница Швеции Йонна Сундлинг, на 0,65 секунды опередившая соотечественницу Майю Дальквист. Третьей по итогам гонки финишировала американка Джессика Диггинс.



Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом:



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины



1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1481 очко.

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1295.

3. Джессика Диггинс (США) — 1276.

4. Фрида Карлссон (Швеция) — 1160.

5. Рози Бреннен (США) – 1159.

6. Катарина Хенниг (Германия) — 1000.

7. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 1000.

8. Надине Фендрих (Швейцария) — 986.

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 925.

10. Хейди Венг (Норвегия) – 881.