Швейцарец Марко Одерматт стал чемпионом мира в скоростном спуске

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт стал чемпионом мира в скоростном спуске на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в Мерибеле (Франция).



Время швейцарского спортсмена составило 1.47,05. Второе место занял норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде, уступивший сопернику 48 сотых секунды. Третьим стал канадский спортсмен Кэмерон Александр.



Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Мерибель, Франция. Скоростной спуск. Мужчины.



1. Марко Одерматт (Швейцария) — 1.47,05.

2. Александер Омодт Кильде (Норвегия) – отставание +0,48 секунды.

3. Кэмерон Александр (Канада) +0,89.

4. Марко Шварц (Австрия) +0,93.

5. Джеймс Кроуфорд (Канада) +1,01.



Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2023 года проходит во Франции с 5 по 19 февраля.

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