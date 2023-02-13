Легков: Коростелёв способен подвинуть Большунова

Олимпийский чемпион Александр Легков считает, что молодой лыжник Савелий Коростелёв способен конкурировать с лидерами сборной России.
«Сможет ли Коростелёв победить Большунова на чемпионате России? Это лыжные гонки. Коростелёв в начале сезона показывал хорошие результаты, и поэтому можно считать, что он вполне может подвинуть кого‑то из лидеров в любой гонке. Он реально на это способен. Сезон длинный, форма у спортсменов плавает. Все те спортсмены, которые уже показывали высокие результаты в начале сезона, и будут бороться за призы на чемпионате России. В том числе и Савелий Коростелёв. Новые имена, может, и увидим, но точечно.
Для молодёжи в этом сезоне плюс, что вся сборная России не ездит на этапы Кубка мира и соревнуется дома. Молодёжь может подтягиваться к нашим лучшим лыжникам. Савелию Коростелёву в этом плане везёт. Надеюсь, что ему повезёт и на мировой арене в будущем и он приедет с медалями Олимпийских игр и чемпионатов мира. Это реально наша звёздочка, которую нужно растить, это наше будущее в лыжных гонках», — цитирует Легкова «Матч ТВ».
19-летний Савелий Коростелёв — двукратный чемпион мира среди юниоров. В начале текущего сезона он выиграл три спринтерские гонки и завоевал бронзовую медаль в раздельной гонке на этапах Кубка России по лыжным гонкам.
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