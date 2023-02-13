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«Это история! Мы гордимся этим!» Червоткин вспомнил победу в мужской эстафете на ОИ-2022

«Это история! Мы гордимся этим!» Червоткин вспомнил победу в мужской эстафете на ОИ-2022
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин вспомнил о победе сборной России в мужской эстафете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Ровно один год назад мы стали олимпийскими чемпионами в эстафете. Этой победы наша страна ждала очень долго, целых 42 года. Это история! Мы гордимся этим!» — написал Червоткин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ровно год назад, 13 февраля 2022 года российские лыжники Денис Спицов, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов стал олимпийскими чемпионами в мужской лыжной эстафете. Российским лыжникам удалось выиграть первое олимпийское золото в эстафетах за 42 года. Ранее на той же Олимпиаде женскую эстафету выиграли лыжницы из России.

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