«Это история! Мы гордимся этим!» Червоткин вспомнил победу в мужской эстафете на ОИ-2022

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин вспомнил о победе сборной России в мужской эстафете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Ровно один год назад мы стали олимпийскими чемпионами в эстафете. Этой победы наша страна ждала очень долго, целых 42 года. Это история! Мы гордимся этим!» — написал Червоткин на своей странице в социальных сетях.



Напомним, ровно год назад, 13 февраля 2022 года российские лыжники Денис Спицов, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов стал олимпийскими чемпионами в мужской лыжной эстафете. Российским лыжникам удалось выиграть первое олимпийское золото в эстафетах за 42 года. Ранее на той же Олимпиаде женскую эстафету выиграли лыжницы из России.

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