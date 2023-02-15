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Микаэла Шиффрин подверглась нападкам со стороны климатических активистов

Микаэла Шиффрин подверглась нападкам со стороны климатических активистов
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Рекордсменка по количеству побед на этапах Кубка мира среди женщин, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин подверглась критике со стороны климатических активистов из-за предполагаемого передвижения на вертолёте во время чемпионата мира по горнолыжному спорту, который проходит с 6 по 19 февраля на французских курортах Куршевель и Мерибель.

Французское отделение активистской группы Extinction Rebellion организовало акцию протеста, но позже представители команды спортсменки опровергли информацию о вертолёте, сообщив, что Шиффрин добирается до трассы на высокогорном курорте на автомобиле, сообщает Laola 1.

Отметим, что ранее Микаэла Шиффрин и ещё 141 представитель лыжных видов спорта совместно с организацией Protect Our Wnters в открытом письме обратились к Международной лыжной федерации (FIS) с призывом активизировать свои усилия в вопросе охраны окружающей среды.

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