Микаэла Шиффрин установила рекорд по количеству медалей на ЧМ по горнолыжному спорту

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла гигантский слалом на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2023 года, который проходит во Франции.



Общее время спортсменки составило 2.07,13. Второе место заняла итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне, уступившая Шиффрин 0,12 секунды. Тройку лидеров замкнула норвежская спортсменка Рагнхильд Мовинкель (+0,22).



Эта медаль — 13-я для Шиффрин на чемпионатах мира. Благодаря этой победе Шиффрин стала самой титулованной горнолыжницей в современной истории турнира.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Мерибель, Франция. Гигантский слалом. Женщины.



1. Микаэла Шиффрин (США) — 2.07,13.

2. Федерика Бриньоне (Италия) – отставание 0,12 секунды.

3. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) +0,22.