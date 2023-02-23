«Один раз мошенник – всегда мошенник». Хальфварссон – о возможном возвращении Полторанина

Шведские лыжники Йенс Бурман и Калле Хальфварссон высказались против возвращения на Кубок мира 35-летнего представителя Казахстана Алексея Полторанина после дисквалификации за допинг.
Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира Полторанин был замешан в допинговом скандале на чемпионате мира в Зеефельде в 2019 году. Срок его четырёхлетней дисквалификации за кровяной допинг истекает 1 марта, и он намерен вернуться на Кубок мира.
«Звучит не очень. Многим среди нас предельно ясно, что он поступил неправильно», — приводит слова Бурмана Expressen.
«Один раз мошенник — всегда мошенник. Если ты совершил что-то подобное, то должен держаться подальше, я так думаю», — сказал Хальфварссон.
Полторанин был пойман на допинге вместе с ещё четырьмя лыжниками из Австрии и Эстонии, которые уже завершили карьеру.
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