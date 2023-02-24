Семиков: результат показывает, что пока не можем бороться с Большуновым

Призёр этапа Кубка мира российский лыжник Илья Семиков прокомментировал третье место в скиатлоне на 30 км на «Чемпионских высотах», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область). Победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

«Большунов пока, видимо, непобедим. Результат показывает, что не можем пока бороться.

На коньковой части, когда Саня стал натягивать, никто его не поддержал. Пытались зацепиться, но он продолжал натягивать, и в какой-то момент я не вытерпел. Хотелось попробовать его догнать, желание было, но физически не смогли.

Но я доволен результатом. Оказаться в такой компании здорово. Основная гонка на этом турнире у меня 50 км, но и скиатлоны неплохо получаются, поэтому хотелось сегодня быть на подиуме», — сказал Семиков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.