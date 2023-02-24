Сергей Устюгов: на «Чемпионских высотах» планирую бежать все гонки. А как иначе?

Российский лыжник Сергей Устюгов после скиатлона на 30 км сообщил, что намерен выступить во всех гонках на «Чемпионских высотах», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

«На «Чемпионских высотах» планирую бежать все гонки. А как иначе? Я тридцатку сегодня закончил, причём неплохо на фоне остальных ребят», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область). Скиатлон, 30 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) – 1:13.44,4.

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) – отставание 32,5.

3. Илья Семиков (Республика Коми) +33,5.

4. Артём Мальцев (Тюменская область) +35,7.

5. Иван Якимушкин (Тюменская область) +35,8.

6. Алексей Червоткин (Москва) +42,6.