Наталья Непряева назвала своих главных соперниц на российских соревнованиях

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о конкуренции в российских соревнованиях.
«Не скажу, что я до «Чемпионских высот» не напрягалась. Просто получается так, что по ходу сезона у меня соперницы менялись, но конкуренция как была, так и остаётся. Вероника Степанова отлично выступает? Да, но соревнуюсь я не только с Вероникой. В каких-то гонках она сильно выглядела, в каких-то Настя Кулешова, в каких-то Маша Истомина. Я для себя чётко понимаю перед гонкой, кто именно будет в числе фаворитов. Я стараюсь анализировать свои ощущения и больше внимания обращать на этих спортсменок», — сказала Непряева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.
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