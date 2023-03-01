Червоткин: обидно ли проигрывать Большунову? У Александра всё равно другой уровень

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё выступление в мужской разделке на 15 км на «Чемпионских высотах». По итогам гонки Червоткин занял второе место, победителем стал Александр Большунов.

«Обидный ли проигрыш Большунову? Как на это посмотреть. То, что проиграл в коньковой гонке, обидно. Но, как я говорил, аппетит приходит во время еды. Не всегда бывает возможность обыграть Александра. Когда проигрываешь немного, конечно, приятно, но лучше выигрывать. Да, я сегодня упустил одну из возможностей, когда можно было именно победить на «Чемпионских высотах», аналоге чемпионата мира. Это был не обычный, рядовой старт, потому чувствую досаду. Конечно, есть результат и та работа, которая была проведена на сборе, а её было достаточно много, была не зря. У многих были проблемы, я единственный, кто с самого начала до конца был, 24 дня. Мне казалось, что я загрузился. После скиатлона я был расстроен.

Сбор ничего не дал? Нет, план и нагрузка, которую выполнил, сейчас дают результат, какие-то плоды. Но сама по себе высота в Сочи тяжёлая. Тренировки интервальные контрольные проводил в очень тяжёлом состоянии. Как показывает практика, мы там уже были летом и осенью, после сбора в Сочи нет горного эффекта. Нужно разгоняться, так как ты тяжёлый. Молодым тоже было тяжело. Дашка Непряева и Никита Денисов поехали в Тюмень на молодёжное первенство, спустись с листа, что называется, и первые дни у них откровенно вообще не сложились. Поэтому Ванька Якимушкин и Тёма Мальцев уехали вместе со мной, а не остались ещё на неделю. Решили переиграть.

Подводка к турниру получилась, но у Александра всё равно другой уровень. Не знаю, насколько он сильнее: на голову, две или три. Как он пробежал скиатлон! Прошёл классическую часть, вроде натягивал, натягивал, переоделся, даже не отдыхал, включился и пошёл. Вообще по сезону в дистанционных гонках он показывает, на каком уровне находится. Круто, что есть такой спортсмен. Точечные подводки где-то у меня получаются, только ровно бороться с ним весь сезон… Вроде тренируешься, всё выполняешь, но где-то не хватает, и проигрываешь.

Всё ли побегу здесь? Насчёт полтинника не знаю, а эстафету побегу», — передаёт слова Червоткина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.