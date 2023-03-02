Биатлонисты Латыпов, Халили и Серохвостов поборются с лыжниками на Югорском марафоне

Призёры Олимпийских игр в Пекине в биатлоне Эдуард Латыпов и Карим Халили, а также один из лидеров биатлонной сборной России Даниил Серохвостов примут участие в Югорском лыжном марафоне. Об этом «Чемпионату» сообщили в оргкомитете марафона.
Лыжный марафон в 10-й раз пройдёт в Ханты-Мансийске 7-8 апреля в пойме реки Горная. В первый день состоится гонка на 50 км классическим стилем, в основной день соревнований – 8 апреля – забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем.
Биатлонисты пробегут только коньковую гонку. В прошлом году Эдуард Латыпов был близок к победе на Югорском марафоне, но в острейшей борьбе на финише уступил олимпийскому призёру Пекина в лыжных гонках Ивану Якимушкину.
Ранее своё участие в марафоне подтвердили олимпийские чемпионы в лыжных гонках Сергей Устюгов и Юлия Ступак.
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