Йоханнес Бё отреагировал на предложение выступить на Кубке мира по лыжным гонкам

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о возможном выступлении на Кубке мира по лыжным гонкам. Ранее норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд сообщил, что готов отдать свою квоту биатлонисту.

«Приятно, когда о тебе думают. Вероятно, эту борьбу многие, включая меня, хотели бы увидеть. Я думаю, что мог бы быть хотя бы близко к подиуму. Или завоевать медаль. Но выиграть… Это было бы трудно», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2023 по биатлону в Оберхофе (Германия) Бё завоевал пять золотых медалей (смешанная эстафета, спринт, пасьют, индивидуальная гонка, сингл-микст), а также стал серебряным призёром в мужской эстафете и завоевал бронзу в масс-старте.