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Норвежец Клебо: не слишком устал в эстафете, поэтому мог немного развлечься на трассе

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо высказался о своём выступлении на четвёртом этапе мужской эстафеты на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Я не слишком устал в этой гонке, поэтому мог немного развлечься, посмотреть на публику и «дать пять» стоящим вдоль трассы. Это было здорово», — приводит слова Клебо NRK.

Напомним, сборная Норвегии лидировала с первого этапа эстафеты и уверенно финишировала первой. Второе место заняла команда Финляндии, уступившая лидеру 46,9 секунды. Тройку замкнули немецкие лыжники.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.

1. Норвегия (Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо) — 1.32.54,7.

2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола) — отставание 46,9 секунды.

3. Германия (Альберт Кухлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер и Фридрих Мох) +59,8.