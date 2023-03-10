Непряева и Терентьев сделали совместную фотосессию перед «Гонкой Легкова»

Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Терентьев провели совместную фотосессию в преддверии лыжного фестиваля «Уралхим Гонка Легкова», которая пройдёт 11–12 марта в Пересвете (Московская область).

Спортсмены сфотографировались на фоне медиафасада, посвящённого приближающемуся мероприятию.

Фото: Телеграм-канал «Уралхим Гонка Легкова»

Фото: Телеграм-канал «Уралхим Гонка Легкова»

Фото: Телеграм-канал «Уралхим Гонка Легкова»

Фото: Телеграм-канал «Уралхим Гонка Легкова»

Наталья Непряева занимает второе место в женском общем зачёте Кубка России сезона-2022/2023. Александр Терентьев занимает 16-ю строчку в общем зачёте у мужчин.

Напомним, с 18 по 26 марта пройдёт чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Наряду с лыжниками участие в соревнованиях примут некоторые российские биатлонисты. Российские лыжники и биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.