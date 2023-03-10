Непряева и Терентьев сделали совместную фотосессию перед «Гонкой Легкова»

Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Терентьев провели совместную фотосессию в преддверии лыжного фестиваля «Уралхим Гонка Легкова», которая пройдёт 11–12 марта в Пересвете (Московская область).
Спортсмены сфотографировались на фоне медиафасада, посвящённого приближающемуся мероприятию.
Фото: Телеграм-канал «Уралхим Гонка Легкова»
Фото: Телеграм-канал «Уралхим Гонка Легкова»
Фото: Телеграм-канал «Уралхим Гонка Легкова»
Фото: Телеграм-канал «Уралхим Гонка Легкова»
Наталья Непряева занимает второе место в женском общем зачёте Кубка России сезона-2022/2023. Александр Терентьев занимает 16-ю строчку в общем зачёте у мужчин.
Напомним, с 18 по 26 марта пройдёт чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Наряду с лыжниками участие в соревнованиях примут некоторые российские биатлонисты. Российские лыжники и биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.
- 10 марта 2023
-
18:38
-
17:48
-
17:25
-
16:36
-
16:18
-
14:03
-
13:23
-
12:22
-
11:56
-
11:43
-
00:13
- 9 марта 2023
-
23:36
-
22:08
-
15:18
-
14:57
-
13:02
-
12:06
-
11:44
-
11:16
-
10:59
-
10:40
- 8 марта 2023
-
18:21
-
14:34
-
14:06
-
12:04
-
11:52
-
11:47
-
11:35
-
10:54
-
10:27
-
10:07
-
09:39
-
09:28
- 7 марта 2023
-
20:55
-
20:43