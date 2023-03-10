Расписание лыжного фестиваля «Гонка Легкова» в Пересвете

С 11 по 12 марта в Пересвете (Московская область) пройдёт лыжный фестиваль «Уралхим Гонка Легкова». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

11 марта

10:00 — детская гонка на 1 км (2015-2019 г.р.)

10:20 — детская гонка на 3 км (2012-2014 г.р.)

10:40 — детская гонка на 5 км (2007-2011 г.р.)

12:00 — старт основной группы (дистанции 10 км, 20 км, 30 км) «Гонки Легкова»

12 марта

12:00 — открытые мастер-классы от звёзд лыжного спорта

Напомним, с 18 по 26 марта пройдёт чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Наряду с лыжниками участие в соревнованиях примут некоторые российские биатлонисты. Российские лыжники и биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.