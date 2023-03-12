Джессика Диггинс: было так здорово пробежать 50 км. Я ждала этого равенства всю карьеру

Американская лыжница Джессика Диггинс высказалась о проведении первого женского марафона на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).

«Было так здорово пробежать 50 км. На протяжении всей своей карьеры я ждала этого равенства и того, что мы сможем однажды пройти равную дистанцию с мужчинами на официальных соревнованиях. Это было невероятно круто. Я очень рада, что девушки получили такую возможность», — приводит слова Диггинс VG.

Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. 50 км. Женщины

1. Рагниль Хага (Норвегия) — 2:13.36,1.

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 0,3 секунды.

3. Джессика Диггинс (США) +0,5.

4. Тереза Штадлобер (Австрия) +2,9.

5. Нора Саннес (Норвегия) +3,5.