Джессика Диггинс: было так здорово пробежать 50 км. Я ждала этого равенства всю карьеру
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Американская лыжница Джессика Диггинс высказалась о проведении первого женского марафона на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
«Было так здорово пробежать 50 км. На протяжении всей своей карьеры я ждала этого равенства и того, что мы сможем однажды пройти равную дистанцию с мужчинами на официальных соревнованиях. Это было невероятно круто. Я очень рада, что девушки получили такую возможность», — приводит слова Диггинс VG.
Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. 50 км. Женщины
1. Рагниль Хага (Норвегия) — 2:13.36,1.
2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 0,3 секунды.
3. Джессика Диггинс (США) +0,5.
4. Тереза Штадлобер (Австрия) +2,9.
5. Нора Саннес (Норвегия) +3,5.
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