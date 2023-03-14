Шистад выиграла классический спринт на 12-м этапе Кубка мира в Драммене
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Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей спринта классическим стилем на 1,2 км на 12-м этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).
Шистад показала результат 2.49,3. Второе место досталось шведке Йонне Сундлинг (2.50,6). Бронзу завоевала ещё одна норвежка Тириль Уднес Венг (2.51,2).
Кубок мира. Спринт. 1,2 км. Женщины. Драммен
- Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 2.49,3.
- Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание + 1,3 секунды
- Тириль Уднес Венг (Норвегия) + 1,9
- Лаура Гиммлер (Германия) + 2,2
- Хедда Остберг Амундсен (Норвегия) + 4,6
- Джулия Керн (США) + 9,7
Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 12, Драммен, Норвегия
Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Финал
14 марта 2023, вторник. 17:20 МСК
Окончено
1
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
2:49.3
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+1.3
3
Тириль Уднес Венг
Норвегия
+1.9
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