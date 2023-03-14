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Шистад выиграла классический спринт на 12-м этапе Кубка мира в Драммене

Шистад выиграла классический спринт на 12-м этапе Кубка мира в Драммене
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Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей спринта классическим стилем на 1,2 км на 12-м этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).

Шистад показала результат 2.49,3. Второе место досталось шведке Йонне Сундлинг (2.50,6). Бронзу завоевала ещё одна норвежка Тириль Уднес Венг (2.51,2).

Кубок мира. Спринт. 1,2 км. Женщины. Драммен

  1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 2.49,3.
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание + 1,3 секунды
  3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) + 1,9
  4. Лаура Гиммлер (Германия) + 2,2
  5. Хедда Остберг Амундсен (Норвегия) + 4,6
  6. Джулия Керн (США) + 9,7

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 12, Драммен, Норвегия
Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Финал
14 марта 2023, вторник. 17:20 МСК
Окончено
1
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
2:49.3
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+1.3
3
Тириль Уднес Венг
Норвегия
+1.9
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