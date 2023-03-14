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Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Уднес Венг всё дальше от соперниц

Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Уднес Венг всё дальше от соперниц
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В Драммене (Норвегия) прошёл женский спринт классическим стилем на 1,2 км в рамках 12-го этапа Кубка мира. Его победительницей стала норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад. Второе место заняла шведка Йонна Сундлинг. Бронза досталась ещё одной представительнице Норвегии Тириль Уднес Венг.

По итогам соревнования изменилось положение лыжниц в общем зачёте Кубка мира.

Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

  1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1733
  2. Джессика Диггинс (США) — 1588
  3. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1492
  4. Рози Бреннен (США) — 1363
  5. Фрида Карлссон (Швеция) — 1220
  6. Надине Фендрих (Швейцария) — 1143
  7. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 1083
  8. Катарина Хенниг (Германия) — 1049
  9. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 991
  10. Хейди Венг (Норвегия) — 989
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