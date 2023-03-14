Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Уднес Венг всё дальше от соперниц

В Драммене (Норвегия) прошёл женский спринт классическим стилем на 1,2 км в рамках 12-го этапа Кубка мира. Его победительницей стала норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад. Второе место заняла шведка Йонна Сундлинг. Бронза досталась ещё одной представительнице Норвегии Тириль Уднес Венг.

По итогам соревнования изменилось положение лыжниц в общем зачёте Кубка мира.

Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1733 Джессика Диггинс (США) — 1588 Кертту Нисканен (Финляндия) — 1492 Рози Бреннен (США) — 1363 Фрида Карлссон (Швеция) — 1220 Надине Фендрих (Швейцария) — 1143 Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 1083 Катарина Хенниг (Германия) — 1049 Криста Пярмякоски (Финляндия) — 991 Хейди Венг (Норвегия) — 989