«Боюсь, что тяну Тириль вниз». Лотта Венг — о сестре-близнеце, возглавляющей зачёт КМ

Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг призналась, что не хочет, чтобы её неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне отражались на сестре-близнеце Тириль Уднес Венг, которая возглавляет общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам у женщин.

«Боюсь, что тяну сестру вниз. Мы должны стараться держаться на расстоянии друг от друга. Не хочу сейчас негативно на неё влиять», — приводит слова Лотты Уднес Венг VG.

«Мы сейчас в разных позициях. Я в форме, она — нет. Мы находимся на противоположных сторонах. Важно, чтобы она смогла войти в поток и обрести себя», — отметила Тириль Уднес Венг.

Напомним, Тириль Венг набрала 1733 очка и занимает первое место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. На втором месте — американка Джессика Диггинс (1588). Третья — финская спортсменка Кертту Нисканен (1492).