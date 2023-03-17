Финка Кертту Нисканен выиграла гонку на 10 км классическим стилем на этапе КМ в Фалуне

В Фалуне (Швеция) состоялась женская гонка на 10 км классическим стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира сезона-2022/2023. Победительницей стала финская лыжница Кертту Нисканен, которая прошла дистанцию за 27.08,5.

Второй стала немецкая лыжница Катарина Хенниг, уступившая лидеру 15,9 секунды. Тройку замкнула норвежская спортсменка Анне Кьерсти Кальво.

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап. 10 км, классический стиль. Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.08,5.

2. Катарина Хенниг (Германия) — отставание 15,9 секунды.

3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +22,3 секунды.

Российские лыжницы решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в данных соревнованиях из-за ситуации на Украине.