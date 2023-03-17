Кертту Нисканен прокомментировала победу в гонке на 10 км классикой на этапе Кубка мира

Финская лыжница Кертту Нисканен высказалась о своей победе в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
«Замечательный день. Перед гонкой я чувствовала себя не очень хорошо, так как до этого был марафон в Хольменколлене и спринт в Драммене. Тем не менее всё прошло очень хорошо. Трасса в Фалуне мне очень понравилась, подъёмы отличные. Спуски тоже. Всё просто отлично», — приводит слова Нисканен Ilta-Sanomat.
Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап. 10 км, классический стиль. Женщины
1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.08,5.
2. Катарина Хенниг (Германия) — отставание 15,9 секунды.
3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +22,3 секунды.
Российские лыжницы решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в данных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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