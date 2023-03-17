Общий зачёт Кубка мира у женщин: Хенниг поднялась на две позиции

В Фалуне (Швеция) прошла женская гонка на 10 км классическим стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира сезона-2022/2023. Победительницей стала финская лыжница Кертту Нисканен, которая преодолела дистанцию за 27.08,5.

Второе место по итогам соревнования заняла немка Катарина Хенниг, уступившая лидеру 15,9 секунды. Тройку призёров замкнула норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво.

По итогам гонки изменилось положение лыжниц в общем зачёте Кубка мира.

Кубок мира. Общий зачёт. Женщины:

Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1796. Джессика Диггинс (США) — 1673. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1592. Рози Бреннен (США) — 1438. Фрида Карлссон (Швеция) — 1220. Катарина Хенниг (Германия) — 1144. Надине Фендрих (Швейцария) — 1143. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 1083. Хейди Венг (Норвегия) — 1061. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 991.