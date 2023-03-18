Юлия Ступак зажигательно станцевала после спринта на чемпионате России в Тюмени

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) станцевала под песню группы Звери «Районы, кварталы» на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.
Это произошло во время личного спринта в классическом стиле, победительницей которого стала олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева. Ступак в этой гонке не смогла отобраться в финальный забег, а после финиша выразила недовольство дистанцией гонки.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 4.53,3.
2. Алёна Баранова (Томская область — Саха) — отставание 6,1 секунды.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +6,8.
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