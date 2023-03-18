Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Горнолыжник Марко Одерматт побил исторический рекорд Майера, который держался 23 года

Горнолыжник Марко Одерматт побил исторический рекорд Майера, который держался 23 года
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года, двукратный чемпион мира, швейцарский горнолыжник Марко Одерматт превзошёл исторический рекорд по сумме баллов в общем зачёте Кубка мира за один сезон.

Ранее Одерматт стал победителем в последнем в этом сезоне гигантском слаломе на этапе КМ в Сольдеу (Андорра). После данного результата в общем зачёте Кубка мира, который швейцарец ранее досрочно выиграл, у него стало 2042 балла. Это на 42 очка больше, чем у великого австрийского горнолыжника Хермана Майера в сезоне-1999/2000.

Видео доступно на YouTube-канале FIS Alpine. Права на него принадлежат FIS

Отметим, что в истории горнолыжного спорта больше всего очков в общем зачёте КМ набирала словенка Тина Мазе в сезоне-2012/2013. В её активе было 2214 баллов.

«Она просто сумасшедшая!» Американская горнолыжница побила рекорд, державшийся 34 года «Она просто сумасшедшая!» Американская горнолыжница побила рекорд, державшийся 34 года
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023