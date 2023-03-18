Горнолыжник Марко Одерматт побил исторический рекорд Майера, который держался 23 года
Поделиться
Олимпийский чемпион 2022 года, двукратный чемпион мира, швейцарский горнолыжник Марко Одерматт превзошёл исторический рекорд по сумме баллов в общем зачёте Кубка мира за один сезон.
Ранее Одерматт стал победителем в последнем в этом сезоне гигантском слаломе на этапе КМ в Сольдеу (Андорра). После данного результата в общем зачёте Кубка мира, который швейцарец ранее досрочно выиграл, у него стало 2042 балла. Это на 42 очка больше, чем у великого австрийского горнолыжника Хермана Майера в сезоне-1999/2000.
Видео доступно на YouTube-канале FIS Alpine. Права на него принадлежат FIS
Отметим, что в истории горнолыжного спорта больше всего очков в общем зачёте КМ набирала словенка Тина Мазе в сезоне-2012/2013. В её активе было 2214 баллов.
Комментарии
- 18 марта 2023
-
17:39
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:20
-
15:40
-
15:03
-
14:49
-
14:45
-
14:44
-
14:40
-
14:37
-
14:35
-
14:30
-
14:28
-
14:23
-
14:19
-
14:14
-
14:11
-
13:55
-
13:48
-
13:43
-
13:41
-
13:37
-
13:33
-
13:28
-
13:22
-
13:21
-
13:09
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:50
-
12:44
-
12:34
Партнерский контент