Горнолыжник Марко Одерматт побил исторический рекорд Майера, который держался 23 года

Олимпийский чемпион 2022 года, двукратный чемпион мира, швейцарский горнолыжник Марко Одерматт превзошёл исторический рекорд по сумме баллов в общем зачёте Кубка мира за один сезон.

Ранее Одерматт стал победителем в последнем в этом сезоне гигантском слаломе на этапе КМ в Сольдеу (Андорра). После данного результата в общем зачёте Кубка мира, который швейцарец ранее досрочно выиграл, у него стало 2042 балла. Это на 42 очка больше, чем у великого австрийского горнолыжника Хермана Майера в сезоне-1999/2000.

Видео доступно на YouTube-канале FIS Alpine. Права на него принадлежат FIS

Отметим, что в истории горнолыжного спорта больше всего очков в общем зачёте КМ набирала словенка Тина Мазе в сезоне-2012/2013. В её активе было 2214 баллов.