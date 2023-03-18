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Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Фрида Карлссон вылетела из топ-5

Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Фрида Карлссон вылетела из топ-5
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В Фалуне (Швеция) прошёл женский спринт свободным стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала 24-летняя норвежка Кристине Ставос Шистад. Отметим, что это вторая подряд победа Шистад в спринте на КМ.

По итогам гонки изменилось положение лыжниц в общем зачёте Кубка мира.

Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) – 1834.
2. Джессика Диггинс (США) – 1732.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1632.
4. Рози Бреннен (США) – 1462.
5. Надине Фендрих (Швейцария) – 1236.
6. Фрида Карлссон (Швеция) – 1220.
7. Катарина Хенниг (Германия) – 1176.
8. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 1141.
9. Хайди Венг (Норвегия) – 1061.
10. Майя Дальквист (Швеция) – 1033.

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