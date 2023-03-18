Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Фрида Карлссон вылетела из топ-5

В Фалуне (Швеция) прошёл женский спринт свободным стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала 24-летняя норвежка Кристине Ставос Шистад. Отметим, что это вторая подряд победа Шистад в спринте на КМ.

По итогам гонки изменилось положение лыжниц в общем зачёте Кубка мира.

Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) – 1834.

2. Джессика Диггинс (США) – 1732.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1632.

4. Рози Бреннен (США) – 1462.

5. Надине Фендрих (Швейцария) – 1236.

6. Фрида Карлссон (Швеция) – 1220.

7. Катарина Хенниг (Германия) – 1176.

8. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 1141.

9. Хайди Венг (Норвегия) – 1061.

10. Майя Дальквист (Швеция) – 1033.