Кто бы выиграл мужской скиатлон, если бы Устюгов не упал?

Сегодня, 19 марта, состоялся мужской скиатлон на 30 км в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Победителем этой гонки стал российский лыжник Александр Большунов.

Большунов лидировал в скиатлоне вместе с лыжником Сергеем Устюговым. Однако за полтора километра до финиша Устюгов не смог удержаться на ногах при выходе из поворота. Спортсмен быстро поднялся и вернулся в гонку, но потерял несколько секунд.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто бы выиграл мужской скиатлон, если бы Устюгов не упал?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Тюмень

Мужчины. Скиатлон, 30 км

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:11.00,1.

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 5,0 секунды.

3. Иван Якимушкин (Тюменская область) +29,3.