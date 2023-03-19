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Кто бы выиграл мужской скиатлон, если бы Устюгов не упал?

Кто бы выиграл мужской скиатлон, если бы Устюгов не упал?
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Сегодня, 19 марта, состоялся мужской скиатлон на 30 км в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Победителем этой гонки стал российский лыжник Александр Большунов.

Большунов лидировал в скиатлоне вместе с лыжником Сергеем Устюговым. Однако за полтора километра до финиша Устюгов не смог удержаться на ногах при выходе из поворота. Спортсмен быстро поднялся и вернулся в гонку, но потерял несколько секунд.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто бы выиграл мужской скиатлон, если бы Устюгов не упал?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Тюмень
Мужчины. Скиатлон, 30 км

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:11.00,1.
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 5,0 секунды.
3. Иван Якимушкин (Тюменская область) +29,3.

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