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Норвежки Мюре и Кальво выиграли квалификацию командного спринта на этапе КМ в Лахти

В Лахти (Финляндия) прошла квалификация женского командного спринта в свободном стиле в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницами стали норвежские спортсменки Юлье Мюре и Анне Кьерсти Кальво.

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1. Норвегия — 1 (Юлье Мюре, Анне Кьерсти Кальво) — 6.22,37.

2. Швеция — 1 (Эмма Рибом, Йонна Сундлинг) — отставание 4,89 секунды.

3. Финляндия — 1 (Ясми Йоэнсуу, Ясмин Кяхяря) +9,63.

Финальный забег женского командного спринта также состоится сегодня, 24 марта. Начало гонки — в 17:50 мск.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны FIS из-за ситуации на Украине.