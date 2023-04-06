Босс сборной Норвегии: состав не сократится, но нужно эффективнее расходовать средства

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг сообщил, что руководство национальной команды работает над разработкой более эффективной модели расходования средств.

«Мы не планируем вносить никакие кардинальные изменения ни в структуру команду, ни в её работу. Сокращение состава сборной Норвегии также не будет, но нам придётся более эффективно расходовать средства. Это относится к использованию вспомогательного оборудования и медицинскому персоналу. Мы работаем над более рациональной моделью. Нужно помнить, что бюджет команды не бесконечен, а это, увы, заботит не всех. Авиабилеты — ещё одна статья расходов, которую руководство сборной планирует изучить более внимательно», — приводит слова Бьервига ABC Nyheter.