Босс сборной Норвегии: состав не сократится, но нужно эффективнее расходовать средства
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Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг сообщил, что руководство национальной команды работает над разработкой более эффективной модели расходования средств.
«Мы не планируем вносить никакие кардинальные изменения ни в структуру команду, ни в её работу. Сокращение состава сборной Норвегии также не будет, но нам придётся более эффективно расходовать средства. Это относится к использованию вспомогательного оборудования и медицинскому персоналу. Мы работаем над более рациональной моделью. Нужно помнить, что бюджет команды не бесконечен, а это, увы, заботит не всех. Авиабилеты — ещё одна статья расходов, которую руководство сборной планирует изучить более внимательно», — приводит слова Бьервига ABC Nyheter.
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