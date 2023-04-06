«Это было грубовато». Устюгов — о командной тактике шведок на последнем этапе Кубка мира

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов высказался о ситуации вокруг шведки Моа Илар, которая была дисквалифицирована по итогам спринта на Кубке мира за то, что пропустила вперёд соотечественницу Майю Дальквист, что позволило ей выиграть «Малый хрустальный глобус».

«Эту историю я слышал. Наверное, так ярко помогать не надо было, уступать. Ребята мне помогали на «Тур де Ски» в 17-м году — лидеры начали убегать, а Андрей Ларьков и Саша Бессмертных увидели, что я начинаю отваливаться, опустились в середину группы и подтащили меня, дали возможность восстановиться, отработать в спину. Благодаря им получилась моя победа.

Такое имеет место быть. Всё равно у нас циклический вид спорта, как те же велосипедные гонки. Эта борьба идёт не так открыто, что вот, я перед финишем говорю — проезжай, пожалуйста. Это уже было грубовато, с моей точки зрения», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.