Непряева — о победе в спринте: очень рада, что смогла подтвердить свой авторитет

Российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область, прокомментировала победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске.
«Когда не приходится делить первое место, это всегда лучше. Хоть я и рада, конечно, за Настю, но всё равно первое место есть первое место. Очень рада, что смогла подтвердить свой, не постесняюсь этого слова, авторитет.
Надеюсь, завтра самочувствие будет нормальное и я смогу провести свою гонку, ни на кого не обращая внимания. Как я понимаю, у Вероники уже достаточно много секунд отставания. Буду отталкиваться от самочувствия.
Конечно, на забегах сегодня я чувствовала себя намного лучше, чем накануне. Было немного вялое состояние на прологе, но, я думаю, это из-за того, что это очень ранний старт. Вы бы видели меня на завтраке — я просто с закрытыми глазами сегодня туда пришла. Всё-таки я больше люблю, когда гонки проходят во второй половине дня. Мне легче так. Поэтому думаю, что это немного повлияло на мой пролог.
Очень рада за сестру. У неё всегда был потенциал, потому что она очень часто обгоняет меня на коротких ускорениях. Я всегда знала, что она может бегать и спринты, и другие гонки. Рада, что она это подтверждает. Пусть к концу сезона, но раскрылась. Это лучше, чем ничего», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
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