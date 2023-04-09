Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Терентьев — о гонке преследования: Непряева готова на все 100%. Её будет тяжело догнать

Терентьев — о гонке преследования: Непряева готова на все 100%. Её будет тяжело догнать
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, российский лыжник Александр Терентьев поделился ожиданиями от женской гонки преследования на заключительном этапе Кубка России — 2022/2023, который проходит в Кировске. Первой на старт этой гонки вышла его возлюбленная Наталья Непряева.

«43 секунды — комфортный запас, Наталья готова на все 100%. Она замотивирована в первую очередь. Думаю, тяжело будет её догнать. Даже в гонках с раздельным стартом если у неё и выигрывают соперницы, то по 10-15 секунд. Можно сделать поправку только на то, что девочки будут работать в группе и на спусках у них будет скорость выше, но думаю, что Наталья не упустит своего большого преимущества и будет работать до конца. Буду поддерживать её через телевизор, потом встречу на финише», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Зарядила мне палкой по голове». Драматичная развязка лыжного спринта на Кубке России
«Зарядила мне палкой по голове». Драматичная развязка лыжного спринта на Кубке России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023