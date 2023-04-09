Терентьев — о гонке преследования: Непряева готова на все 100%. Её будет тяжело догнать

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, российский лыжник Александр Терентьев поделился ожиданиями от женской гонки преследования на заключительном этапе Кубка России — 2022/2023, который проходит в Кировске. Первой на старт этой гонки вышла его возлюбленная Наталья Непряева.
«43 секунды — комфортный запас, Наталья готова на все 100%. Она замотивирована в первую очередь. Думаю, тяжело будет её догнать. Даже в гонках с раздельным стартом если у неё и выигрывают соперницы, то по 10-15 секунд. Можно сделать поправку только на то, что девочки будут работать в группе и на спусках у них будет скорость выше, но думаю, что Наталья не упустит своего большого преимущества и будет работать до конца. Буду поддерживать её через телевизор, потом встречу на финише», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».
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