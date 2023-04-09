«Степанову нельзя сбрасывать со счётов». Бородавко — о преимуществе Непряевой в пасьюте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился ожиданиями от женской гонки преследования на восьмом, заключительном этапе Кубка России — 2022/2023, который проходит в Кировске. Первой на старт с 43-секундным преимуществом вышла подопечная Бородавко Наталья Непряева.

«Что может помешать Наталье Непряевой в гонке? У Наташи большое преимущество, но Веронику Степанову нельзя сбрасывать со счетов. Думаю, всё будет зависеть от самочувствия Натальи, надеюсь, всё будет нормально. Соперничество Марии Истоминой и Степановой? Всё будет зависеть от того, насколько далеко уедет Непряева. Если разрыв начнёт уменьшаться, то они постараются её догнать, если нет — начнутся свои тактические игры», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».