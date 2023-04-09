Наталья Непряева стала обладательницей Кубка России — 2022/2023

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева стала чемпионкой Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам.

Непряева выиграла все три гонки финала Кубка России, который прошёл в Кировске — она становилась победительницей в коньковом спринте, гонке на 10 км классическим стилем и гонке преследования свободным стилем.

Напомним, Непряева и другие российские лыжницы полностью пропустили международный сезон-2022/2023 по решению Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), мотивированному ситуацией на Украине. Непряева не сумела защитить титул на «Тур де Ски» и прошлогоднюю победу в общем зачёте Кубка мира.