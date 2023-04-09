Непряева: понимала, что у меня не отыграют 30 секунд. Я, извините, не какой-то статист

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева прокомментировала победу в коньковой гонке преследования на заключительном этапе Кубка России – 2022/2023, который проходит в Кировске.
«Сегодня старалась бежать свою гонку. Понимала, что девочки не должны отыграть у меня 30 секунд. Я, извините меня, не какой-то статист. Попробуй отыграй у меня 30 секунд! Старалась идти своим темпом и понимала, что те секунды, которые были на старте, плюс-минус так и держатся на протяжении 10 километров. Старалась просто проработаться. И мне интересно посмотреть протокол по чистому времени. Знаю, что Маша выиграла у меня и мы плюс-минус с Вероникой в одни ноги пробежали. Но посмотреть интересно.
Сейчас буду отдыхать, немного тренироваться, кататься на горных лыжах. Я привезла с собой полностью всю горнолыжную экипировку с тем учётом, что, возможно, первые тренировки буду кататься здесь, по трассе, а вторые – на горных лыжах. Не скажу, что увлекаюсь горными лыжами. Всё-таки катаюсь очень редко, в основном под конец сезона. Сами понимаете, это травмоопасный вид спорта. По сезону – во-первых, негде, а во-вторых – не хочется рисковать», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
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