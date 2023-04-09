Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Непряева: понимала, что у меня не отыграют 30 секунд. Я, извините, не какой-то статист

Непряева: понимала, что у меня не отыграют 30 секунд. Я, извините, не какой-то статист
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева прокомментировала победу в коньковой гонке преследования на заключительном этапе Кубка России – 2022/2023, который проходит в Кировске.

«Сегодня старалась бежать свою гонку. Понимала, что девочки не должны отыграть у меня 30 секунд. Я, извините меня, не какой-то статист. Попробуй отыграй у меня 30 секунд! Старалась идти своим темпом и понимала, что те секунды, которые были на старте, плюс-минус так и держатся на протяжении 10 километров. Старалась просто проработаться. И мне интересно посмотреть протокол по чистому времени. Знаю, что Маша выиграла у меня и мы плюс-минус с Вероникой в одни ноги пробежали. Но посмотреть интересно.

Сейчас буду отдыхать, немного тренироваться, кататься на горных лыжах. Я привезла с собой полностью всю горнолыжную экипировку с тем учётом, что, возможно, первые тренировки буду кататься здесь, по трассе, а вторые – на горных лыжах. Не скажу, что увлекаюсь горными лыжами. Всё-таки катаюсь очень редко, в основном под конец сезона. Сами понимаете, это травмоопасный вид спорта. По сезону – во-первых, негде, а во-вторых – не хочется рисковать», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Зарядила мне палкой по голове». Драматичная развязка лыжного спринта на Кубке России
«Зарядила мне палкой по голове». Драматичная развязка лыжного спринта на Кубке России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023