Алексей Червоткин: если на то пошло, многие зарубежные спортсмены тоже приписаны к армии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Алексей Червоткин оценил условия Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска россиян на международные старты.
Напомним, 28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам. Одним из условий допуска стало требование, согласно которому спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооружённые силы.
«У нас почти все спортсмены, не только лыжники, имеют отношение к ЦСКА, «Динамо», Росгвардии и так далее. На данный момент всё выглядит так, что путь закрыт, но это ведь не конец. Будут искать варианты решения. Многие зарубежные спортсмены, если на то пошло, тоже приписаны к армии, участвуют в чемпионатах мира среди военнослужащих. Одних отстранять, других оставлять — неправильно, надеюсь, что-то придумают. Просто сейчас этот вопрос настолько накалён, что «гасят» именно нас», — приводит слова Червоткина «Матч ТВ».
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