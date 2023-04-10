Александр Легков: пусть российские лыжники между собой варятся, пока такая ситуация

Олимпийский чемпион Александр Легков высказался о конкуренции российских лыжников друг с другом.
«Наш главный чемпион страны говорит, что он поехал на Кубок России, но не приехал Устюгов, а Терентьев заболел, потому что у него силы закончились. Это неправильно, потому что у каждого свои планы по сезону, особенно на концовку. Устюгов бежал Югорский марафон и собирается бежать на 70 — какие у него силы закончились? Ничего у него не закончилось. А Терентьев приболел.
Если Устюгов готов, он может конкурировать с Большуновым, а Большунов с Терентьевым… Есть где черпать мотивацию. И молодёжь подрастает, ещё год-два — и они будут ещё ярче выступать. Пусть между собой варятся, пока такая ситуация. У нас абсолютно сильная команда, которая может бороться между собой и показывать высокие результаты. Лидеры не могут выходить и думать, что вот, я сейчас выиграю. Тюмень это показала», — сказал Легков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.
Полностью интервью с Александром Легковым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 11 апреля, в 8:00 мск.
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