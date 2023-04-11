«Неспортивно и негативно». Елена Вяльбе — о командной тактике шведок на этапе КМ в Лахти

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала поступок шведской лыжницы Моа Илар, которая в четвертьфинале классического спринта на 15-м этапе Кубка мира в Лахти пропустила вперёд соотечественницу Майю Дальквист, чтобы та могла гарантированно выйти в полуфинал и продолжить борьбу за спринтерский Кубок мира.
«Я за честность в спорте. Во всех её проявлениях. Помощь во время гонок мы видели и раньше, когда всем было понятно, что норвежцы тащат одного человека. Возможно, людям платят за помощь какие-то деньги, но это неспортивно и негативно.
У нас индивидуальный вид спорта. Ни за что не поверю, что можно просто так отдать кому-то высокое место на финише. Если только шведки не живут вместе и не любят друг друга настолько, что готовы идти на жертвы и подвиги», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
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