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Йоханнес Клебо может выступить на Кубке мира, несмотря на уход из сборной Норвегии

Йоханнес Клебо может выступить на Кубке мира, несмотря на уход из сборной Норвегии
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Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг сообщила, что норвежский лыжник может выступить на Кубке мира, несмотря на уход из национальной команды.

Согласно регламенту Норвежской лыжной ассоциации спортсмены, вышедшие из состава сборной, не могут быть допущены на Кубок мира. Дюрхауг отметила, что правила не изменились и модель сборной остаётся прежней, однако в особых случаях возможны исключения.

«Йоханнес Клебо — лучший лыжник мира. Он, вероятно, будет лучшим и в следующем сезоне», — приводит слова Дюрхауг TV2.

Напомним, Клебо уже несколько лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, основной из которых — график тренировок. В прошлом году Йоханнес самостоятельно ездил на высотную подготовку, на что в сборной вынуждены были согласиться. Накануне лыжник сообщил об уходе из сборной Норвегии.

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