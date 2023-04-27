«Будто ударили по лицу». Тёнсет — об увольнении и включении в состав Норвегии через 3 дня

Олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Дидрик Тёнсет рассказал о своём увольнении и включении в состав сборной Норвегии через несколько дней после этого.

«Если бы известие о моём попадании в состав пришло на месяц раньше, всё было бы нормально. Но в ассоциации тянули очень долго. Меня как будто резко и жестоко ударили по лицу, я не большой поклонник таких методов. Это трата времени. Ещё на прошлой неделе я думал, стоит ли работать над индивидуальной схемой подготовки, искать команду. Что мне делать? До 1 мая и начала подготовки к новому сезону осталось совсем немного.

На прошлой неделе в четверг мне сообщили об увольнении, а в воскресенье позвонили и сказали, что я всё-таки получил место в составе. Это шокировало. Я не хочу находиться в такой среде. Это было жестоко», — приводит слова Тёнсета TV2.