Карлссон, Дальквист и Сван могут вернуться к подготовке в сборной Швеции по лыжным гонкам

Шведские лыжницы Фрида Карлссон, Майя Дальквист и Линн Сван могут вернуться к тренировочному процессу в составе сборной страны по лыжным гонкам. Об этом сообщает шведское издание Expressen.

К сезону-2022/2023 спортсменки готовились вне основной сборной, тренируясь самостоятельно. Однако в этом сезоне ситуация может измениться. Личный тренер Фриды Карлссон и главный тренер сборной Германии Пер Нильссон уже сообщил СМИ: «Диалог с представителями сборной был очень позитивным до конца, поэтому, вероятно, остались только последние штрихи с подписанием контракта. Я не знаю, готов ли он, но всё идёт в этом направлении».

Об изменениях в сборной сообщала и шведская лыжница Моа Илар: «Прошлогодний выбор наших трёх товарищей по команде остаться вне сборной открыл глаза федерации на лыжные гонки. Она начала гораздо более серьёзно относиться к мнению спортсменов. Я верю и надеюсь, что требования атлетов были приняты правильно и вся ситуация была улучшена. Похоже, у нас есть положительная энергия внутри пелотона и у нас был отличный сезон. Думаю, что это будет большая и красивая команда».

Официальный состав сборной Швеции по лыжным гонкам на сезон-2023/2024 будет опубликован в четверг, 11 мая.