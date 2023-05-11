«У меня было особое требование». Хальфварссон — о включении в состав сборной Швеции

34-летний шведский лыжник Калле Хальфварссон рассказал, какие требования выдвинул, чтобы войти в состав сборной Швеции на сезон-2023/2024.

«Да, у меня было особое требование. Я подписал соглашение, но только тогда, когда требование было удовлетворено. Что за требование? Я попросил отдельный номер, когда мы будем на сборах. Все меня поняли и не посчитали странным. У меня маленький ребёнок, и из-за этого возникают проблемы со сном. Он становится слишком чутким. Мне нужно иметь возможность нормально высыпаться, а также общаться с родными по видеосвязи», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

Напомним, ранее менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бюстрём сообщил, что в национальной команде не будет сокращён состав. Однако вместо 10 спортсменов в каждой команде в заявку попало восемь лыжниц и семь лыжников.