«С днём рождения, любимый». Непряева показала, как поздравила Терентьева с 24-летием

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Непряева опубликовала в социальных сетях видео, на котором преподносит своему возлюбленному, двукратному бронзовому призёру Олимпиады-2022 по лыжным гонкам Александру Терентьеву праздничный торт. Вчера, 19 мая, Терентьеву исполнилось 24 года.

«С днём рождения, любимый», — подписала видео Непряева.

Напомним, о романтических отношениях двух ведущих лыжников сборной России стало известно в октябре 2022 года. И Непряева, и Терентьев уже продолжительное время тренируются в группе Юрия Бородавко.

На прошедшем чемпионате России — 2023 Терентьев завоевал две медали — серебро в личном спринте и золото в командном. Непряева же выиграла личный спринт классическим стилем, скиатлон и марафон свободным стилем.

Российские лыжники полностью пропустили международный сезон-2022/2023 из-за санкций FIS.