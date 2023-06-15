Кертту Нисканен может покинуть сборную Финляндии для самостоятельной подготовки к сезону
Поделиться
Финская лыжница Кертту Нисканен может покинуть сборную Финляндии, чтобы самостоятельно подготовиться к сезону-2023/2024, сообщает Iltalehti.
Ранее Нисканен попала в список спортсменов, которые будут готовиться к новому сезону в национальной команде Финляндии. При этом брат спортсменки Ийво Нисканен принял решение тренироваться вне сборной. По информации источника, Кертту Нисканен также решила готовиться летом самостоятельно.
«Ийво будет задействован в сборной позднее, когда в ноябре начнутся лыжные тесты. Что касается Кертту, у меня нет информации по поводу её возможного отсутствия в сборной. Ранее она говорила, что будет посещать сборы национальной команды», — отметил тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Теему Пасанен.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 июня 2023
-
09:53
-
03:53
- 14 июня 2023
-
22:52
-
09:50
- 13 июня 2023
-
17:33
-
17:24
- 11 июня 2023
-
15:30
-
15:05
-
14:50
- 10 июня 2023
-
14:42
-
10:27
-
07:05
- 9 июня 2023
-
11:48
-
11:28
-
10:53
-
10:31
-
09:48
- 8 июня 2023
-
20:16
-
20:07
-
16:45
- 7 июня 2023
-
23:15
-
09:58
-
09:13
- 6 июня 2023
-
15:07
-
00:14
- 5 июня 2023
-
13:24
- 4 июня 2023
-
14:23
- 3 июня 2023
-
11:03
- 2 июня 2023
-
16:27
-
09:49
-
09:22
- 1 июня 2023
-
23:33
-
15:47
-
13:52
- 30 мая 2023
-
15:57
Партнерский контент