Кертту Нисканен может покинуть сборную Финляндии для самостоятельной подготовки к сезону

Финская лыжница Кертту Нисканен может покинуть сборную Финляндии, чтобы самостоятельно подготовиться к сезону-2023/2024, сообщает Iltalehti.

Ранее Нисканен попала в список спортсменов, которые будут готовиться к новому сезону в национальной команде Финляндии. При этом брат спортсменки Ийво Нисканен принял решение тренироваться вне сборной. По информации источника, Кертту Нисканен также решила готовиться летом самостоятельно.

«Ийво будет задействован в сборной позднее, когда в ноябре начнутся лыжные тесты. Что касается Кертту, у меня нет информации по поводу её возможного отсутствия в сборной. Ранее она говорила, что будет посещать сборы национальной команды», — отметил тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Теему Пасанен.