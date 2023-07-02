Клебо запретили тренироваться на базах «Олимпиатоппена» из-за ухода из сборной Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо лишился доступа к объектам «Олимпиатоппена» из-за ухода из национальной команды.
«Олимпиатоппен» — организация, входящая в состав Норвежского олимпийского и паралимпийского комитета и Конфедерации спорта, которая имеет множество спортивных баз на территории страны. Лыжники сборной Норвегии имеют доступ к этим объектам и используют их для подготовки к соревнованиям.
«У них есть свои правила, которые спортсмен должен соблюдать. Я не собираюсь быть тем, кто стоит на пороге и что-то просит. Я хотел бы иметь доступ, но не намерен тратить время на решение таких вопросов. Возможно, такова их манера вести дела. Я — последний человек, которого это волнует», — приводит слова Клебо Nettavisen.
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