«Некогда отвлекаться». Экс-лыжница Грухвина — о шумихе вокруг своего перехода в биатлон

Спортсменка Анна Грухвина, перешедшая из лыжных гонок в биатлон, высказалась о различиях между этими видами спорта в медийном плане.

«Почувствовала ли, что биатлон громче и скандальнее лыж? Я сейчас настолько сосредоточена на своей работе, что не обращаю внимания на то, что происходит вокруг меня. Некогда отвлекаться. Да, бегло просматривала новости о моём переходе из лыж, но в целом весь шум мимо меня прошёл. Я всегда готова ответить на любые вопросы и пообщаться, но всё в пределах разумного», — сказала Грухвина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске в сезоне-2022/2023 бывшая лыжница Наталия Шевченко завоевала три золота. Она показала лучшие результаты в спринте, гонке преследования и эстафете.