Фрида Карлссон: уже переживаю решающий момент в подготовке к сезону

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о подготовке к сезону-2023/2024.
«Я люблю тренироваться дома. Думаю, у меня есть идеальные условия для тренировок. Чувствую себя комфортно, но в рамках этой предсезонной подготовки я проведу множество занятий в других локациях в Швеции. По сути я уже переживаю решающий момент в подготовке к сезону. Скоро я проведу важную серию тренировок на лыжероллерах с тренером Пером Нильссоном. Чувствую, что эти занятия принесут мне огромную пользу. Сейчас я не испытываю никаких проблем, тренировки проходят хорошо, мне всё нравится. Это хороший знак», — приводит слова Карлссон Langrenn.
Ранее Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг, Эбба Андерссон, Линн Сван, Вильям Порома, Эмма Рибом и другие лыжники основной сборной Швеции пропустили чемпионат страны по лыжероллерам.
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