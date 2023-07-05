Фрида Карлссон: уже переживаю решающий момент в подготовке к сезону

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о подготовке к сезону-2023/2024.

«Я люблю тренироваться дома. Думаю, у меня есть идеальные условия для тренировок. Чувствую себя комфортно, но в рамках этой предсезонной подготовки я проведу множество занятий в других локациях в Швеции. По сути я уже переживаю решающий момент в подготовке к сезону. Скоро я проведу важную серию тренировок на лыжероллерах с тренером Пером Нильссоном. Чувствую, что эти занятия принесут мне огромную пользу. Сейчас я не испытываю никаких проблем, тренировки проходят хорошо, мне всё нравится. Это хороший знак», — приводит слова Карлссон Langrenn.

Ранее Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг, Эбба Андерссон, Линн Сван, Вильям Порома, Эмма Рибом и другие лыжники основной сборной Швеции пропустили чемпионат страны по лыжероллерам.